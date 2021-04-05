شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفاوض مهاجم صن داونز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب موسيماني المدير الفني للفريثق الكروي الاول بالنادي الاهلي التعاقد مع بيتر شالولايل مهاجم لتدعيم صفوف الفريق الكروي الاول خلال الموسم المقبل.

وكشف مصدر بالنادي الأهلي أن المدير الفني بيتسو موسيماني، طلب التعاقد مع المهاجم لعلاج العقم التهديفي وعدم استغلال الفرص التي تسنح للاعبين امام المرمى ،ولفت المدير الفني الى ان الجلسة التي ستجمعه مع لجنة التخطيط سيتمسك بضم اللاعب الجنوب افريقي خلال الموسم المقبل.

ويعد بيتر شالولايل مهاجم الفريق الاول لنادى صن داونز الجنوب افريقي (27 عاما) أبرز المهاجمين في الدوري الجنوب إفريقي ودوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.