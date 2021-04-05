شكرا لقرائتكم خبر عن زين الدين زيدان يعلق على إمكانية انضمام محمد صلاح إلى ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، على إمكانية انتقال النجم المصري محمد صلاح من فريقه ليفربول إلى الميرينجي، قبل مواجهة الفريقين، غدًا في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستعد ريال مدريد لاستضافة ليفربول على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، مساء غد الثلاثاء، في مباراة الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في لقاء من المتوقع أن يقود خلاله محمد صلاح هجوم الريدز.

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وخلال المؤتمر الصحفي للمباراة، سُئل زين الدين زيدان عن إمكانية تدريبه لمحمد صلاح في يوم من الأيام، ليرد: "صلاح ليس لاعبي، في الوقت الحالي أنا مدرب ريال مدريد وأنا استمتع بهذه اللحظة، والآن علينا أن نواجه صلاح كمنافس".

ولفت زيدان إلى صعوبة المواجهة أمام ليفربول مشيرًا إلى فاعلية الثلاثي الهجوم محمد صلاح وساديو ماني وروبيرتو فيرمينو، مضيفًا: "هو فريق قوي وصلب للغاية، الثلاثي الأمامي مهمين لديهم فاعلية هامة جدًا، ولكننا منتبهين لكل شيء".

وأثنى المدرب الفرنسي على نظيره الألماني يورجن كلوب قائلًا: "هو مدرب رائع، لقد درب لوقت طويل ولديه الخبرة، العمل الذي قام به خلال مسيرته كان جيدًا للغاية، كل شخص يقوم بعمله بطريقته، لقد تابعت كل المدربين ورأيت كثير من الأشياء عندما قمت بدورتي (التدريبية)".