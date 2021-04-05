شكرا لقرائتكم خبر عن طارق سليمان مدربًا لحراس مرمي المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس ادارة نادي المقاصة برئاسة اللواء محمد عبدالسلام تعيين طارق سليمان مدربا لحراس المرمي للفريق الاول لكرة القدم ضمن الجهاز الفني بقيادة محمد عظيمةالمدير الفني.

واكد الدكتور عصام سراج الدين المتحدث الرسمي لنادي المقاصة ومستشار التسويق والتعاقدات ان طارق سليمان سينضم اليوم الاثنين الي الجهاز الفني مع الفريق في المعسكر المغلق الذي يبدأ اليوم بالإسكندرية استعدادا لمباراة بيراميدز المقرر إقامتها يوم ١٤ أبريل الجاري والمؤجلة من الجولة الـ ١٦ للدوري.

واضاف سراج ان المدرب اللبناني بلال محي الدين سيصل للقاهرة نهاية هذا الأسبوع الجاري، ليكتمل تشكيل الجهاز الفني الجديد للمقاصة تحت قيادة عظيمة، والذي يضم كذلك طارق حجاج مدربا عاما وإسلام عادل مدرب والتونسي أحمد البهلول مخطط أحمال.

وتجدر الإشارة إلى أن مدرب الحراس طارق سليمان من مواليد عام ١٩٧٣ بالحامول بمحافظة كفر الشيخ وبدأ حياته الكروية حارس مرمي في ناشيئ نادي الزعفران ثم انتقل لناشئ النادي الاهلي خلال الفترة من ١٩٨٥ و١٩٩٣، ولعب خلال مسيرته الاحترافية لأندية المقاولون وأسمنت أسيوط وبترول أسيوط.

وبدأ طارق سليمان مسيرته التدريبية في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، وتولى تدريب حراس عدد من أندية الدوري الممتاز في مقدمتها الأهلي وإنبي والبنك الأهلي.