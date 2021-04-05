شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب حراس الأهلي السابق: لم أخرج من بيتي بسبب إكرامي.. ولم يتعلم من أخطاءه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد طارق سليمان مدرب حراس مرمى الفريق الكروى الاول السابق بالنادى الأهلي، إن الخطأ الذى ارتكبة شريف إكرامي حارس بيراميدز امام الرجاء المغربي في الكونفدرالية، وتسبب فى هدف للمنافس هو لعدم مشاركته مع الأهلي قبل رحيله.

وقال سليمان فى تصريحات متلفزه : حاولنا كثيرا علاج بعض الاأخطاء التى كانت لدي اللاعب وكان على اكرامى ان يتعلم من أخطاءه".

وكشف سليمان : في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2012 ضد الترجي أخطأ إكرامي في كرة تسببت في هدف للترجي، لم أكن أستطع النزول من البيت، ولكن في رادس تألق شريف إكرامي وكان نجم الفريق الأول في المباراة. ذلك الموقف تكرر في أكثر من مرة".

وتابع : ربما يكون هناك قلة تركيز من شريف إكرامي في كرة هدف الرجاء. الأداء كان يتحسن في الفترة الأخيرة بعد بداية غير جيدة لكن خطأ مثل ذلك يعيده بعض الخطوات للخلف".