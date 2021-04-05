شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال قائمة لاعبيه، التي ستنتظم في معسكر مغلق، استعدادا لمواجهة المصرى البورسعيدى، المقرر لها بعد غدٍ الأربعاء على ملعب برج العرب بالاسكندرية ، لحساب الجولة الــ18 بمسابقة الدورى الممتاز.

القائمة شهدت عودة عبد الرحمن مجدى ومحمد صادق وأحمد مصطفى بعد انتهاء برنامجهم التأهيلى بجانب تواجد محمد عبد السميع صاعد الفريق للمرة الأولى حيث ضمت كل من ..

في حراسة مرمى .. محمد صبحى ، محمد فوزى ، محمد مجدى.

خط الدفاع .. رضوان شريفى ، حسين السيد ، أحمد كاستيلو ، مروان صحراوى ، محمد عمار ، محمد بيومى ، عبد الله جمعة ، مصطفى فارس .

خط الوسط .. محمود دونجا ، عمر الوحش ، محمد حسن ، عماد حمدى ، نادر رمضان ، محمد عادل ، محمد صادق ، أحمد مدبولى ، أرى بابل ، عبد الرحمن مجدى ، أحمد مصطفى ، محمد عبد السميع.

خط الهجوم .. شكرى نجيب ، فخر الدين بن يوسف ، شيلونجو .