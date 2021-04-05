شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: وافقنا على إنتقال حسام حسن لأهلي طرابلس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن موافقة ناديه على إنتقال حسام حسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، إلى نادي أهلي طرابلس الليبي، في الفترة الجارية.

وقال محمد فرج عامر، في تصريحات إذاعية :"صفقة إنتقال حسام حسن، إلى نادي سموحة على وشك الإتمام خلال الفترة الجارية".

وأضاف "أحمد سامي، المدير الفني للفريق وافق على إنتقال حسام حسن، لصفوف أهلي طرابلس الليبي، لمدة 4 أشهر على سبيل الإعارة مقابل مليون دولار".

وتابع :"الصفقة من المفترض ان تتم بشكل رسمي قبل يوم 14 إبريل الجاري"، مؤكدًا :"سنستلم قيمة الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة"