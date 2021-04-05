شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس روما السابق: محمد صلاح لاعب مذهل.. وحزنت لرحيله عن فريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد جيمس بالوتا، المالك السابق لنادي روما الإيطالي، إنه لم يكن يرغب في رحيل محمد صلاح عن الفريق، لكن كثرة العروض كانت سببًا رئيسيا في ذلك.

وقال بالوتا في تصريحات لـ«ذا أثليتك»، :«صلاح مذهل كنت حزين لخسارته، أحببته ولم أكن أريد بيعه لكن في النهاية لم أملك إلا ذلك القرار لأنه الخيار الوحيد».

وتابع بالوتا: «العروض كثيرة وكان طبيعي أن يرحل صلاح لديه كل المؤهلات وما يريد أ يثبته للجميع وما قدمه مع ليفربول يشهد بذلك».

وانتقل صلاح لليفربول قادما من روما في صيف 2017 مقابل 42 مليون يورو.

ولعب صلاح في صفوف روما بين 2015 و2017 بعد أن انتقل إليه قادما من تشيلسي مقابل 15 مليون يورو.

وسجّل 34 هدفا في 83 مباراة خاضها مع روما قبل أن يعود للدوري الإنجليزي من بوابة ليفربول.