شكرا لقرائتكم خبر عن قمة بين الأهلي والزمالك اليوم في المرحلة النهائية لبطولة الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقى فريق الأهلي للناشئين مواليد 2003 لكرة القدم، اليوم الاثنين، مع ضيفه الزمالك، في المباراة التي تقام على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة السادسة من المرحلة النهائية لبطولة الجمهورية.

المباراة هي الأولى لـ«أهلي٢٠٠٣» منذ استئناف مسابقات الناشئين، حيث لم تكن له مباراة ضمن الجولة الخامسة، التي أقيمت الجمعة الماضي.

ويسعى فريق «أهلي 2003» في مباراة اليوم لتحقيق الفوز على الزمالك؛ لمواصلة مشوار في المنافسة بقوة على الفوز بلقب البطولة.

ويدخل أهلي 2003 المباراة وفي رصيده ٨ نقاط جمعها من التعادل في الجولة الأولى مع وادي دجلة ١- ١، والفوز على سموحة ٢- ١، والتعادل مع بيراميدز سلبياً، والفوز على المقاولون العرب ٢- ١، مسجلاً ٥ أهداف مقابل هدفين في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2003 كل من شريف عبدالفضيل مديراً فنياً، وإسحق أول مدرباً عاماً، وبهاء جمال مدربا لحراس المرمى، وعلاء مأمون طبيبا، وشريف خليل إداريا، وطارق عصمت مدربا للأحمال، وعبدالحميد حسين مدلكا