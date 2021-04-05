شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتحدى سبورتنج في بطولة السلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقى الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي اليوم الاثنين مع فريق سبورتنج ضمن منافسات بطولة الدوري.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الثامنة والنصف مساء على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وتمثل أهمية كبيرة لـ«رجال سلة الأهلي» وجهازه الفني .

وحرص أشرف توفيق، المدير الفني، على عقد جلسة مع اللاعبين أكد خلالها على ضرورة الاستمرار في تقديم العروض القوية؛ من أجل المنافسة بقوة على الفوز بلقب البطولة.