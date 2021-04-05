شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصطدم بالطيران في دور الثمانية لكأس مصر ببطولة دوري اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، لقاء مهما اليوم الاثنين، عندما يواجه فريق الطيران، في إطار منافسات دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

من المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء، على صالة الإنتاج الحربي، ويسعى «رجال يد الأهلي» لتحقيق الفوز ومواصلة مشوار في البطولة لحصد اللقب.

وشهد مران «رجال يد الأهلي» الأخير تركيزا كبيرا من جانب الجهاز الفني على العديد من النواحي الخططية والفنية؛ من أجل الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.