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الأهلي يصطدم بالطيران في دور الثمانية لكأس مصر ببطولة دوري اليد

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أيمن هريدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، لقاء مهما اليوم الاثنين، عندما يواجه فريق الطيران، في إطار منافسات دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

من المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء، على صالة الإنتاج الحربي، ويسعى «رجال يد الأهلي» لتحقيق الفوز ومواصلة مشوار في البطولة لحصد اللقب.

وشهد مران «رجال يد الأهلي» الأخير تركيزا كبيرا من جانب الجهاز الفني على العديد من النواحي الخططية والفنية؛ من أجل الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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