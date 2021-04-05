شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصطدم بالطيران في دور الثمانية لكأس مصر ببطولة دوري اليد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، لقاء مهما اليوم الاثنين، عندما يواجه فريق الطيران، في إطار منافسات دور الثمانية من بطولة كأس مصر.
من المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء، على صالة الإنتاج الحربي، ويسعى «رجال يد الأهلي» لتحقيق الفوز ومواصلة مشوار في البطولة لحصد اللقب.
وشهد مران «رجال يد الأهلي» الأخير تركيزا كبيرا من جانب الجهاز الفني على العديد من النواحي الخططية والفنية؛ من أجل الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.
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