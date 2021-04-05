شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا كليوباترا: لم نطلب شراء أحمد ياسر ريان من الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد معتز البطاوي، المشرف العام على فريق الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، أن ناديه لم يطلب شراء أحمد ياسر ريان، بشكل نهائي من النادي الأهلي.

وكان سيراميكا كليوباترا تعاقد مع أحمد ياسر ريان، خلال الميركاتو الشتوي الماضي لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة، وظهر اللاعب بمستوى مميز مع الفريق حيث نجح في إحراز 7 أهداف.

وقال معتز البطاوي، في تصريحات تلفزيونية:«حصلنا على خدمات أحمد ريان لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة ولم نطلب شرائه من الأهلي بشكل نهائي».

وأضاف: «لم نتحرك في ملف أحمد ياسر ريان، لأن تركيزنا في الوقت الحالي على مباريات الدوري وتحقيق نتائج إيجابية تساعدنا على التواجد في مراكز المقدمة».

وأشار: «كنا نحتاج بشدة للفوز على الإسماعيلي للخروج من سلسلة النتائج السلبية، وذلك بعد خسارة الفريق في اخر 3 مباريات في مسابقة الدوري».