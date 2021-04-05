شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الفني لنادي الزمالك يطمئن على جاهزية جنش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اطمأن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على جاهزية محمود عبدالرحيم جنش حارس الفريق، بعد شكواه في نهاية اللقاء الأخير أمام المولودية من بعض الألم بالظهر.

وشارك جنش في التدريبات الجماعية للفريق بشكل طبيعي، وأدى الفقرات التدريبية مع باقي اللاعبين وظهر بشكل قوي.

كما شارك جنش في تقسيمة الكرة كلاعب مع مجموعة اللاعبين.

ويستعد الفريق لمواجهة تونجيت السنغالي في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على المولودية الجزائري بهدفين دون رد في اللقاء الأخير.