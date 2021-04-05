شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أزمات قادت ميدو للرحيل عن 4 أندية: بيراميدز ينضم للقائمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أحمد حسام ميدو، المستشار الفني والمتحدث الرسمي لنادي بيراميدز، استقالته من منصبه، من خلال تغريدة صباح اليوم الاثنين عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وعلى الرغم من نفي ميدو خلال تصريحات اذاعية ارتباط استقالته من منصبه بأزمته مع أحمد فتحي، إلا أن مصادر قد أشارت إلى أن مشكلته الأخيرة مع «الجوكر» هي السر وراء رحيله عن منصبه في النادي.

نستعرض من خلال التقرير التالي مسلسل رحيل ميدو من المناصب الفنية التي تولاها سواء الإدارية أو الفنية في الأندية والذي كان مصحوباً دائماً بالأزمات، قبل أزمته مع في بيراميدز.

يتولى أحمد حسام ميدو مهمة تدريب نادي الإسماعيلي في موسم 2015-2016، ويدخل في أزمات عديدة مع حسني عبدربه قائد الفريق، بسبب استبداله في بعض المباريات وعدم الدفع به بشكل أساسي في أخرى، لتشتعل التصريحات بين الطرفين وينتهي الأمر برحيل ميدو عن منصبه.

لفظ خارج كتبه ميدو خلال ولايته لنادي الوحدة السعودي رداً على أحد جماهير النادي عبر حسابه بموقه التواصل الاجتماعي تويتر، أطاح به من منصبه، حيث قرر مسئولو النادي على الفور اقالته واصفين تصرف ميدو بالخطأ الجسيم مشددين على أن جماهير الوحدة خط أحمر.

من جديد أزمة تطيح بأحمد حسام ميدو من منصب اّخر، فبعد أسابيع قليلة من توليه منصب المستشار الفني والمتحدث الرسمي لنادي بيراميدز، يدخل في أزمة عنيفة مع أحمد فتحي لتجبر الأزمة ميدو على الرحيل من منصبه.

ورغم التقارير التي أكدت رحيل ميدو بسبب فتحي، إلا أن الأول نفى ذلك في تصريحات إذاعية، صباح اليوم الاثنين، قائلًا: «استقالتي ليس لها علاقة بأزمتي مع أحمد فتحي»، مضيفًا: «اتخذت قرار باستقالتي من بيراميدز منذ حوالي 10 أيام ماضية ومشكلة أحمد فتحي ليس لها علاقة بهذا الأمر.. مشكلتي مع أحمد فتحي شخصية وليست بحكم منصبي السابق في بيراميدز».

وأنهى تصريحاته: «صلاحياتي في بيراميدز لم تسمح لي باتخاذ بعض القرارات الهامة لفرض أفكاري، فيجب أن يكون لي القوة والسلطة التنفيذية ولكن صلاحيات منصبي لا تسمح بذلك».

وسبق وأن رحل ميدو عن ولايته الثانية في نادي الزمالك كمدير فني في موسم 2015-2016 عقب الخسارة على يد الأهلي في القمة بهدفين نظيفين في فبراير من عام 2016، حيث اندلعت أزمة كبرى بينه وبين رئيس النادي السابق مرتضى منصور فور اعلان الأخير الاطاحة بالمدير الفني، وخرج ميدو بتصريحات نارية هاجم خلالها رئيس النادي وكشف عن بعض الأزمات الخفية داخل جدران ميت عقبة خلال حلقة تليفزيونية شهيرة مع الاعلامي عمرو أديب.