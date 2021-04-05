شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. سباق سرعات وقفز حواجز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك برنامجا بدنيا للاعبين على هامش المران الجماعي المقام حاليا على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وأشرف فرناندو مدرب الأحمال وأحمد عصمت مساعد مخطط الأحمال على مران الفريق.

وأدى لاعبو الفريق وحدة تدريبية عبارة عن قفز الحواجز وسباق سرعات.

ويستعد الفريق لمواجهة تونجيت السنغالي في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على المولودية الجزائري بهدفين دون رد في اللقاء الأخير.