شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب أستون فيلا: تريزيجيه غير محظوظ ويكفي أنه صنع الفارق في 3 دقائق فقط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكد دين سميث المدير الفني لـفريق الكرة الأول بنادي أستون فيلا، إن لاعبه محمود تريزيجيه كان يستحق التسجيل في البرميرليج بعد غياب طويل عن التهديف.

وقال سميث بعد المباراة في تصريحات صحفية: «بالطبع نتوقع من اللاعبين البدلاء أن يصنعوا الفارق عن دخولهم».

وأضاف المدير الفني لأستون فيلا: «تريزيجيه كان مفتاحا للانتصار، دخل وصنع الفارق واستغل الفرص التي سنحت له».

وأكمل سميث: «الموسم الماضي بعد استئناف النشاط كان متبقيا 10 مباريات وتريزيجيه برز بشدة وقتها. كان يستحق أن يسجل 3 أو 4 أهداف بالفعل هذا الموسم، وتريزيجيه سعيد بالتأثير الذي تركه اليوم على الفريق».

وأتم: «تريزيجيه كان غير محظوظ هذا الموسم وأهدر العديد من الفرص، لكنه سجل مرتين اليوم وحقق لنا الانتصار ويكفي أنه شارك في 30 دقيقة فقط نجح في هز شباك المنافس مرتين في 3 دقائق ورجح كفة الفريق».

وشارك تريزيجيه في الدقيقة 62 بدلا من أنور الغازي مباشرة بعد استقبال أستون فيلا هدف ميتروفيتش.

وسجّل تريزيجيه هدفين في ظرف 3 دقائق قبل أن يضيف واتكينز الثالث ليقتل اللقاء.