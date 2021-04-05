شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة قوية للإسماعيلي قبل مواجهة المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال، ضربة قوية قبل مباراة المصري البورسعيدي.

ويأتي ذلك بعدما تأكد غياب محمد هاشم، مدافع الفريق عن المباراة بسبب حصوله على الإنذار الثالث في مواجهة سيراميكا كليوباترا الأخيرة، والتي خسرها الدراوبش بهدفين مقابل هدف.

وبسعى الجهاز الفني للدراويش لتجهيز بديل محمد هاشم، لمباراة المصري، المقرر إقامتها الأربعاء المقبل، على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

يذكر أن الإسماعيلي تأزم موقفه في جدول الدوري بعد خسارته من سيراميكا كليوباترا، حيث تجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز قبل الأخير، جمعها من الفوز في مباراة واحدة وتعادل في 8 مباريات وتعرض للهزيمة في مثلها أحرز لاعبوه 14 هدفًا وتلقت شباكه 24 غيرها.