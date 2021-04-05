شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو ينتظم في تدريبات الزمالك الجماعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليا بملعب عبداللطيف أبورجيلة

جاء ذلك بعد الاطمئنان عليه بعد الإصابة التي تعرض لها بالجزائر بألم في وجه القدم، وغاب على إثرها عن لقاء المولودية.

وشارك زيزو في الفقرات التدريبية والفنية مع باقي اللاعبين ليؤكد جاهزيته للمواجهة المقبلة.

ويستعد الفريق لمواجهة تونجيت السنغالي في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على المولودية الجزائري بهدفين دون رد في اللقاء الأخير.