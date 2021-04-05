شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام مميزة تهدد طموح ليفربول أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يضع ريال مدريد الإسباني نصب عينيه عندما يدخل اختباره الصعب أمام ليفربول الإنجليزي في دور الثمانية بدوري الأبطال، الحفاظ على سجله الذهبي في هذا الدور، وهو عدم السقوط في كل مرة يتأهل إليه على مدار 17 عاما منذ 2004، حينما خرج على يد موناكو الفرنسي.

وكانت تلك المرة في موسم (2003-04)، حيث وجد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني الحالي للريال وكان حينها لاعبا بالفريق، وزملائه أنفسهم خارج البطولة بأفضلية التسجيل خارج الأرض، بعد نهاية مواجهتي الذهاب والإياب بالتعادل (5-5).

وتمكن كل فريق من الفوز على ملعبه، حيث حسم الميرينجي مواجهة الذهاب في (سانتياجو برنابيو) بنتيجة (4-2)، وسجل حينها «صديق الأمس» وأحد نجوم الفريق الملكي السابقين فرناندو مورينتيس الهدف الثاني للفريق الفرنسي.

بينما دانت الأفضلية في الإياب لفريق الإمارة الفرنسية على ملعبه (لويس الثاني) بنتيجة (3-1)، وتمكن خلالها مورينتيس أيضا من هز شباك الريال، وأكمل بعدها موناكو طريقه نحو النهائي قبل أن يصطدم ببورتو البرتغالي، تحت قيادة جوزيه مورينيو، ويسقط بثلاثية نظيفة.

وظل بعدها صاحب المقام الرفيع في «التشامبيونز ليج» برصيد 13 لقبا عاجزا عن تخطي عقبة ثمن النهائي لست سنوات، حتى أتت الإدارة بالبرتغالي جوزيه مورينيو، الذي تمكن من قيادة الفريق لتخطي عقبة هذا الدور، ولكنه ظل عاجزا أيضا عن رفع «الكأس ذات الأذنين»، على مدار المواسم الثلاث التي جلس فيها على مقعد المدير الفني الملكي (2010-13).

وخلال الثلاث مرات، نجح الميرينجي في عبور دور الثمانية أمام توتنهام هوتسبر الإنجليزي وأبويل القبرصي وأخيرا جالتا سراي التركي على الترتيب.

استمرت سلسلة النتائج الإيجابية للعملاق الإسباني في ربع النهائي حتى بعد رحيل مورينيو وقدوم الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي نجح في أول محاولة في قيادة الفريق نحو نصف النهائي، بل والعودة لمنصات التتويج بلقب «العاشرة» الذي تأخر 12 عاما.

تواصلت الهيمنة المدريدية بعد ذلك في هذا الدور على مدار 4 سنوات متتالية، منها مرة اكتفى فيها الفريق ببلوغ نصف النهائي (2014-15) مع أنشيلوتي، قبل أن يجلس زيدان على مقعد المدير الفني ويطرق التاريخ من أوسع أبوابه بالتتويج باللقب 3 مرات متتالية (2016-2018).

وها هو الريال على موعد مع فرصة جديدة للتأكيد على هيمنته في كل مرة يبلغ فيها هذا الدور عندما يواجه البطل في 2019، ليفربول الإنجليزي، حيث ستقام مباراة الذهاب يوم الثلاثاء المقبل على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، بينما سيحتضن ملعب (أنفيلد رود) مواجهة الإياب في 14 من نفس الشهر.