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غدا.. دوري أبطال أوروبا: ريال مدريد الإسباني يستقبل ليفربول الإنجليزي

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متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غدا.. : الإسباني يستقبل الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يستقبل ريال مدريد بملعبه ألفريدو دي ستيفانو، غداً الثلاثاء نظيره ليفربول في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

ويعيش ريال مدريد أفضل فتراته هذا الموسم، حيث يواصل انتصاراته المحلية التي تقربه من صدارة ، وآخرها الفوز بسهولة على إيبار بهدفين نظيفين، أما ليفربول ورغم ما يُعانيه من تراجع كبير إلا أنه لا يزال قويًا على الصعيد الأوروبي، حيث تمكن من الفوز ذهابًا وإيابًا على لايبزيج في ثمن النهائي، كما فاز على آرسنال يوم السبت بالدوري الإنجليزي واقترب من المربع الذهبي.

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