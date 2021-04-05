شكرا لقرائتكم خبر عن البولندي هوركاتش يدخل قائمة الكبار بإحراز لقب ميامي للأساتذة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ميامي -رويترز

صعد البولندي هوبرت هوركاتش إلى قائمة أول 20 مصنفاً على مستوى العالم لأول مرة خلال مسيرته الاحترافية بعد فوزه لأول مرة أيضاً ببطولة للأساتذة فئة 1000 نقطة بتتويجه بلقب بطولة ميامي المفتوحة للتنس.

وفاز هوركاتش (24 عاماً) في المباراة النهائية لفردي الرجال 7-6 و6-4 على الإيطالي الصاعد يانيك سينر (19 عاماً) الذي أرتكب عدداً من الأخطاء المزدوجة كلفته غالياً.

وقال اللاعب الفائز للصحفيين بعد المباراة: «حاولت الحفاظ على تماسكي لأنه يستطيع لعب كرات قوية جداً».

وأضاف: «لذا حاولت عدم إفساح المجال أمامه للوصول إلى إيقاعه، وحرصت على القتال على كل كرة».

وقبل المباراة النهائية فاز هوركاتش على لاعبين كبار وتفوق على اليوناني ستيفانوس تيتيباس المصنف الخامس، وعلى المصنف الثامن الروسي أندريه روبليف في دور الثمانية وقبل النهائي على الترتيب.

وهذا هو أكبر إنجاز طوال مسيرة هوركاتش الذي يحتل الآن المركز 16 عالمياً.

وأوضح اللاعب البولندي أن الانتصار منحه «قوة دفع جديدة ومزيداً من الثقة بالنفس».