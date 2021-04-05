شكرا لقرائتكم خبر عن سيتي يلاحق هالاند بعد وداعه أجويرو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يُلاحق مانشستر سيتي الانجليزي النرويجي الشاب إرلينغ هالاند مهاجم ضيفه بوروسيا دورتموند الالماني، خصمه في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا الثلاثاء، ساعياً للتعاقد معه، في حين يتحضر الـ «سيتيزنز» لوداع هدافه التاريخي الارجنتيني سيرخيو أجويرو مع نهاية عقده في نهاية الموسم الحالي.

ولكن، قبل أن يتحقّق حلم انتقال هالاند، المولود في مدينة ليدز الانجليزية، الى ملعب الاتحاد في الموسم المقبل، سيكون المهاجم النرويجي الخطر الأبرز المحدق برجال المدرب الاسباني جوزيب جوارديولا.

فشل متصدر الدوري الانجليزي الممتاز مذ تسلم جوارديولا زمام التدريب في تخطي ربع نهائي المسابقة القارية الأعرق، في الأعوام الأربعة الاخيرة، إلاّ أنه يأمل هذا الموسم في التخلص من هذه اللعنة متسلحاً بفوزه في 26 من مبارياته الـ 27 الاخيرة في مختلف المسابقات، وإبقاء آماله حيّة في إحراز رباعية تاريخية.

حفر أجويرو اسمه في كتاب تاريخ نادي مدينة مانشستر كأفضل هداف مع 257 هدفاً، منها الهدف الخالد الذي منح سيتي لقبه الاول في الدوري بعد 44 عاماً عجافاً، في موسم 2011-2012.

مذاك، ساهمت أهداف الارجنتيني الدولي في فوز سيتي بثلاثة ألقاب إضافية في الدوري، مع لقب خامس هذا الموسم على الطريق الذي لم يعد سوى مسألة وقت، حيث يحكم سيتي قبضته على الصدارة مع 74 نقطة متقدماً بفارق 14 نقطة عن مطارده المباشر «جاره» اللدود يونايتد.

أثنى جوارديولا على هدافه واصفاً أهدافه بأنها «لا تعوض»، ليس فقط من ناحية هزّ الشباك أو الكؤوس بل في قلب ووجدان جماهير سيتي التي عاشت في ظل عقدة «الجار» يونايتد لأعوام طويلة قبل أن يحطّ أجويرو الرحال في ملعب الاتحاد.

ويتأرجح الموسم الحالي للهداف الأرجنتيني بين لعنة الاصابات وتعرّضه لفيروس كورونا، فلم يسجل سوى 3 أهداف.

فان باستن وليبرون جيمس

وبينما يمرّ أجويرو بفترة صعبة، يعيش العملاق هالاند (1,94 م) على وقع التسجيل مع 49 هدفاً في 50 مباراة لدورتموند، ما وضعه على قمة لائحة اللاعبين المرشحين لخلافة الأرجنتيني في سيتي.

وبات هالاند أسرع لاعب يسجل 20 هدفاً في 14 مباراة في مسابقة دوري الأبطال خاضها بألوان فريقيه، السابق ريد بول سالزبورغ والحالي دورتموند، علماً أن البرتغالي كريستيانو رونالدو وصل إلى 20 هدفاً بعد 56 مباراة، فيما احتاج الارجنتيني ليونيل ميسي إلى 40 مباراة لتحقيق هذا الإنجاز.

ومع سالزبورغ، بات في خريف 2019 أول لاعب دون 20 عاماً يسجل على الاقل هدفاً في مبارياته الخمس الاولى في دوري الابطال، وفي أول مشاركة له في دور المجموعات، سجل 8 مرات في 6 مباريات في موسم 2019-2020، ليصبح ثالث أصغر لاعب يحقق هذا الانجاز في المسابقة الاوروبية منذ المهاجمين الاسباني راوول والانجليزي واين روني.

وبفضل موهبته الجارفة، لم يبقَ هالاند كثيراً في مدينة الموسيقار العالمي موزار، لينتقل في كانون الثاني/يناير إلى دورتموند حيث تحوّل إلى ظاهرة في غضون 15 يوماً: سجّل 7 أهداف في مبارياته الثلاث الاولى.

كما بات هذا الموسم أول لاعب في التاريخ يسجل 4 ثنائيات توالياً في المسابقة العريقة، لذا على سيتي أن يخشى على نفسه من متصدر ترتيب الهدافين مع 10 أهداف في 6 مباريات بعدما غاب عن مباراتين في دور المجموعات.