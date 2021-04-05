بطل العالم يحلّق بـ 3 ذهبيات في دولية حمدان بن راشد

حلّق الفرنسي لوكاس بطل العالم بـ3 ذهبيات في الفردي رجال والزوجي رجال والزوجي المختلط في نهائي بطولة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الدولية الثالثة للريشة الطائرة لأصحاب الهمم التي اختتمت على صالة مكتوم بن محمد في نادي شباب الأهلي تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي والتي شارك فيها 127 لاعباً ولاعبة من 29 دولة تنافسوا في 19 مسابقة.

ووجه نجم مسك ختام هذا الحدث العالمي إنذاراً شديد اللهجة من دبي إلى منافسيه في دورة الألعاب البارالمبية التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو في أغسطس المقبل بعد أن حطم الأرقام القياسية للمسابقات الثلاث، مؤكداً استعداده لخوض التحدي البارالمبي المقبل بعد أن جهزته دبي لطوكيو خصوصاً أن اللاعب لم يتأثر بالتوقف الإجباري للعبة الريشة الطائرة الذي استمر لمدة 14 شهراً قياساً على ما قدمه في الأدوار المختلفة للبطولة.

وكان لوكاس بطل العالم فاز بذهبيتي كوريا 2017 وسويسرا 2019، وأهدت المصرية شيماء سامي جابر التي شاركت في هذا الحدث العالمي على حسابها الخاص العرب الميدالية الوحيدة حينما حصدت برونزية الزوجي المختلط فئة «wh1».

وكانت الإثارة عنواناً لمسابقات مسك الختام بمشاركة العديد من المصنفين الأوائل على العالم الذي شهد فوز ماليزيا بذهبية «wh1» وسويسرا بالمركز الأول وذهبية wswh1 فئة رجال، بينما حلقت روسيا بذهبية المسابقة نفسها «سيدات» فيما حصلت فرنسا على ذهبية mdwh1wh2 رجال ليذهب المركز الأول والميدالية الذهبية في المسابقة نفسها «سيدات» إلى بلجيكا بينما حصلت الهند على ذهبية mssl3 وفرنسا على ذهبية mssl4، وماليزيا على ذهبية mssu5، وأوكرانيا على ذهبية wssl3 وبولندا على المركز الأول وذهبية wssu5 وإندونيسيا ذهبية wssl4.

وكان الختام شهد تكريم الحكام الدوليين الذين شاركوا في تحكيم البطولة بقيادة البلجيكي جولين الحكم العام.

وأعرب ماجد العصيمي مدير الحدث عن سعادته بنجاح هذه البطولة الاستثنائية التي حملت اسماً غالياً على قلوب الجميع صاحب المكارم المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم طيب الله ثراه، مبيناً أنه على الرغم من هذه الجائحة التي ألقت بظلالها على العالم وأدت إلى إيقاف نشاط أصحاب الهمم، إلا أن القيادة الرشيدة كانت سبباً رئيسياً في عودة النشاط لهذه الفئة بإقامة بطولة الريشة الطائرة البارالمبية التي تعد الأولى على مستوى العالم لتصل الرسالة إلى العالم بعد أن قدمت الإمارات ودبي نموذجاً من أجل ممارسة الرياضة والاستمتاع بها وفق إجراءات احترازية عالية المعايير بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي لأن الإمارات ودبي تعشقان التحدي.

وقال: «لمسنا السعادة والفرح في وجود الوفود واللاعبين الذين شاركوا في هذا الحدث العالمي المهم ما يضاعف من مسؤولية جميع فرق العمل لمواصلة مسيرة العطاء وفق النهج المرسوم لتحقيق ما نصبو إليه جميعاً».

واختتم العصيمي حديثه قائلاً: «سيبقى المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في قلوب أصحاب الهمم فهو صاحب القلب الكبير والداعم الأكبر لنادي دبي لأصحاب الهمم وحركة أصحاب الهمم في الإمارات ودبي».

وأعرب البطل الفرنسي عن فخره واعتزازه بالتواجد في نسخة دبي للعام الثالث خصوصاً في هذه البطولة الاستثنائية، مشيراً إلى أنه يحب الإمارات ودبي ويحرص على المشاركة في بطولاتها، ووصف لوكاس تنظيم البطولة بالاحترافي، مشيداً بجهود اللجنة المنظمة، ومؤكداً أن حصوله على 3 ميداليات ذهبية يعد مؤشراً جيداً للمشاركة في بارالمبية طوكيو.

وقالت البطلة شيماء: «تخطيت كل صعاب شلل الأطفال بالرياضة، لأحقق العديد من الألقاب خصوصاً، أنني بطلة إفريقيا لأنجح في الوصول إلى منصات التتويج في هذه البطولة الاستثنائية التي تحمل اسم المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم طيب الله ثراه».