شكرا لقرائتكم خبر عن كليبرز يسحق ليكرز في «معركة» لوس أنجلوس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لوس أنجلوس - رويترز

تحولت معركة لوس أنجلوس إلى مواجهة غير متكافئة، وحقق كليبرز فوزاً ساحقاً 104-86 على ليكرز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

ولم يتأخر كليبرز في النتيجة مطلقاً، وبدأ المباراة بالتقدم 13-2، ثم وصل تفوقه إلى 24 نقطة، وتألق لاعبه ماركوس موريس سينيور وسجل 22 نقطة في المباراة، من بينها 17 في الشوط الأول.

ووضع كليبرز بذلك حداً لهزيمتين متتاليتين على ملعبه، وتفوق كليبرز أيضاً في المواجهة السابقة بين فريقي لوس أنجلوس هذا الموسم حين فاز بنتيجة 116-109 في اليوم الافتتاحي للموسم في 22 ديسمبر/كانون الأول.

وأحرز كواي ليونارد 19 نقطة واستحوذ على عشر كرات مرتدة، ومرر ثماني كرات حاسمة، وأضاف بول جورج 16 نقطة واستحوذ على سبع كرات مرتدة، وسجل لوك كينارد 15 نقطة مع كليبرز.

وتصدر مونتريزل هاريل لاعبي ليكرز وسجل 19 نقطة، واستحوذ على ست كرات مرتدة، وأحرز تالن هورتون- تاكر 16 نقطة، وأضاف مارك جاسول 11 نقطة.

وواصل ليكرز معاناته في غياب ليبرون جيمس وأنطوني ديفيز، ويغيب جيمس منذ أسبوعين لمعاناته من التواء في الكاحل الأيمن تعرض له أمام أتلانتا هوكس في 20 مارس/آذار، وخلال تلك الفترة خسر ليكرز ست مباريات من تسع.

وغاب ديفيز عن 27 مباراة في المجمل هذا الموسم، ولم يشارك في آخر 22 مباراة بسبب إصابة في ربلة الساق اليمنى، وما زال النجمان غائبين لأجل غير مسمى.

ويحتل ليكرز حامل اللقب المركز الخامس في القسم الغربي برصيد 31 انتصاراً و19 هزيمة، بينما يأتي كليبرز في المركز الثالث برصيد 33 انتصاراً و18 هزيمة.