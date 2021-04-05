زيدان يتحدث عن.. تدريب صلاح.. عودة هازارد.. وكلوب "العظيم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، أن فريق ليفربول الإنجليزي لا يعتمد على الثلاثي الهجومي فقط، مشيراً إلى أنه لا يستطيع الرد على إمكانية تدريب صلاح لأنه ليس لاعباً في فريقه.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ليفربول في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، غدا الثلاثاء.

وقال زيدان في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "نحن نعلم بأن المباراة ستُلعب على مباراتين، ولكن ما يهمنا هو مباراة الغد فقط، لا نرى أبعد من ذلك، مباراة الغد هي الأهم لأنها المباراة القادمة، لكنها بنفس أهمية مباراة إيبار، تركيزنا فقط على المباراة القادمة".

وعن هازارد: "عليه أن يكون هادئًا، أهم شيء هو أنه عاد من الإصابة، أنا أريده في الفريق، وسنرى ما سيحدث".

وأكمل المدرب الفرنسي: "أعتقد بأنه تم التقليل من قيمة فريقي، أنا أثق بفريقي كثيرًا وأعلم ما يمكن أن يقدمونه، نحن نعمل يومًا بعد يوم، سنقاتل من أجل كل شيء، لقد مررنا بلحظات صعبة والآن نمر بلحظات جيدة، ولكن هذا لا يعني شيئًا دون التتويج".

وواصل: "أنا بحاجة لجميع اللاعبين، أحب الحفاظ على صحتهم، وعندما يُصاب أحدهم لا يعجبني ذلك، ما نريده هو استعادة هازارد في أسرع وقت ممكن، نحن نفتقد بعضنا البعض، وأتمنى بأن نستعيد جميع اللاعبين المصابين قبل نهاية الموسم".

وعن يورجن كلوب مدرب ليفربول، قال زيدان: "كلوب مدرب عظيم، لقد درب لفترة طويلة ولديه خبرة كبيرة وما حققه يثبت ذلك، كلوب حقق أشياء عظيمة حتى بعد فوزه بدوري الأبطال، كل مدرب له أسلوبه الخاص وليس مضطرًّا لنسخ أسلوب الآخرين".

وعن طريقة لعب ليفربول: "ليفربول فريق كامل، ولا يعتمد على الثلاثي الهجومي (صلاح وماني وفيرمينو) فقط، هم فريق قوي للغاية، ويجب علينا أن نعطي الأهمية لكل شيء".

وبسؤاله ن إذا كان يريد تدريب صلاح، قال المدير الفني لريال مدريد: "صلاح ليس لاعباً في فريقي، أنا مدرب ريال مدريد وهو ليس هنا".

واختتم زيدان تصريحاته: "نهائي كييف؟ نحن لا نفكر في الماضي، الأمر انتهى ولدينا مباراة غدًا، الأمر مختلفٌ الآن لكلا الناديين، نحن نستعد جيّدًا لهذه المباراة".