رسائل كارتيرون وشفاء زيزو ضمن كواليس مران الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، على توجيه عدد من الرسائل للاعبي الزمالك على هامش مران الفريق اليوم الإثنين.

ويستعد الزمالك لملاقاة توينجيت السنغالي السبت المقبل ضمن الجولة الأخيرة لمجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وأدى لاعبو الزمالك تدريبات استشفائية قبل انطلاق المران الجماعي.

وعقد كارتيرون جلسة مع لاعبي الزمالك قبل انطلاق المران، ووجه لهم عدد من الرسائل استعداداً للمرحلة المقبلة.

وطالب كارتيرون اللاعبين بضرورة الحفاظ على المستوى والأداء الذي ظهر به الفريق في لقاء المولودية، والتركيز في مواجهة تونجيث السنغالي وتحقيق الفوز.

وأكد كارتيرون أنه يثق في قدرات وإمكانيات جميع اللاعبين لتحقيق الهدف المطلوب في الفترة القادمة.

وأدى الثنائي فرجاني ساسي وأيمن حفني تدريبات تأهيلية، وخاض حفني تدريبات بالركض حول الملعب وفقا للبرنامج التأهيلي الذي يطبقه، فيما أدى ساسي تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم لتفادي الإجهاد والإرهاق.

وشارك أحمد سيد "زيزو" في مران الفريق بشكل طبيعي بعد شفاءه من الإصابة التي تعرض لها في القدم وحرمته من التواجد مع الفريق في مباراة مولودية الجزائر الأخيرة.

وانتظم "زيزو" في المران، وشارك في الفقرات التدريبية والفنيه مع باقي اللاعبين ليؤكد جاهزيته للمواجهة المقبلة.

ظهر محمود عبدالرحيم "جنش" حارس الزمالك بشكل قوي في مران الفريق، ليطمئن الجهاز الفني عليه بعد شكواه من الإصابة مؤخراً بآلام في الظهر.

وشارك جنش في التدريبات الجماعية للفريق بشكل طبيعي، وأدى الفقرات التدريبية مع باقي اللاعبين وظهر بشكل قوي، كما شارك جنش في تقسيمة الكرة كلاعب مع مجموعة اللاعبين.