نجم المقاولون السابق: صلاح قد يفكر في الرحيل.. ولن ينسى حادثة راموس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد حمدي نوح نجم المقاولون العرب السابق، أن محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، قد يفكر في الرحيل عن الريدز، مشيراً إلى أنه يستطيع قيادة ريال مدريد برفقة هازارد.

وأجرى حمدي نوح حوار مطول مع صحيفة "آس" الإسبانية، قبل مواجهة ليفربول وريال مدريد الإسباني في دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، غدا الثلاثاء.

وقال نوح في حواره مع "آس": "التقيت به عندما كان يبلغ من العمر 14 عامًا وكان قويًا جسديًا وذهنيًا، هذه الصفات ساعدته على أن يكون لاعب كرة قدم سريعًا للغاية مع الكرة وبدونها. وكان مهذبًا خارج الملعب، صلاح اعتاد التركيز على الأشياء الإيجابية، لكنه عمل أيضًا على تحسين نقاط ضعفه لتحسينها يومًا بعد يوم، لقد عاش بعيدًا عن مركز التدريب وكان عليه أن يبذل جهدًا كبيرًا ليأتي".

وأضاف: "كان صلاح ظهير أيسر في فريقي وكان من أسرع اللاعبين، واعتاد على استخدام سرعته لتسجيل المزيد من الأهداف، رغم أنه يلعب بشكل جيد مع زملائه في الفريق، خاصة مع محمد عادل أبو حطب، لقد قاموا بعمل رائع معًا وساعد ذلك صلاح على أن يكون هداف الفريق لمدة موسمين حيث سجل ما يقرب من 25 إلى 30 هدفًا في كل موسم، كما أنه زامل محمد النني لاعب أرسنال الحالي".

وعن إمكانية رحيل صلاح عن ليفربول، قال نوح: "نعم، قد يفكر في الرحيل عن ليفربول في حالة وجود عرض أفضل وهذا رأيي، إنه فريد من نوعه وعائلته هي كل شيء بالنسبة له".

وبسؤاله عن وجهته المقبلة في حالة الرحيل: "لا استطيع التخمين إلى أي فريق سيذهب، أنا أستمتع بمشاهدة ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونيخ، لكن قلبي سيبقى دائمًا في المكان الذي سيتواجد به صلاح، على أي حال سأكون سعيدًا جدًا إذا ذهبت إلى نادٍ إسباني، كرة القدم الاسبانية هي المفضلة لي".

وأكمل: "يستطيع صلاح قيادة ريال مدريد مع هازارد، الذي يعتبر أحد أفضل اللاعبين في العالم إلى جانب ميسي أيضًا. إذا انضم صلاح إلى مدريد أو برشلونة فسيضيف الكثير لأنه سيلعب مع لاعبين خُلقوا ليكونوا مع الكرة".

وعن إصابته في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 بسبب سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد: "لن ينسى صلاح حادثة راموس أبدًا، لقد بكى في ذلك الوقت لأنه حزين وغاضب، كانت مباراة مهمة للغاية بالنسبة له بعد موسم رائع، كان يرغب في إكمال المباراة لأنه احترافي للغاية، ولكن الأمر كان مستحيلاً. إنه لاعب ذو سلوك مثالي يلهم الناس ويتلقى الكثير من الدعم".

وبسؤاله عن توقعه للمباراة بين ريال مدريد وليفربول في دوري الأبطال: "أعتقد أن كلا من مدريد وليفربول هما أفضل فريقين في العالم وهناك مساواة بينهما، لديهم أفضل اللاعبين وأنا أستمتع بمشاهدة مبارياتهم. أنا أدعم كلاهما، رغم أنني في هذه الحالة أتمنى دائمًا أن يسجل صلاح ويفوز".

واختتم نوح تصريحاته: "يحتفل الناس بأهداف ليفربول ويدعي الكثير من الناس من أجل صلاح، لقد أصبح رمزًا للبلاد والجميع يدعمه في جميع الألعاب التي يلعبها".