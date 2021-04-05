ميدو: سأجلس مع إمام عاشور.. وأنصحه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق للزمالك، إنه سيطلب من إدارة النادي الأبيض الجلوس مع إمام عاشور لاعب الفريق من أجل تقديم النصيحة له.

وأعلن الجهاز الفني قبل عدة أيام تغريم إمام عاشور بسبب سلوكه، بجانب تدريبه مع الناشئين لأجل غير مسمى.

وخلال تصريحات هاتفية لبرنامج "بي أون تايم"، المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس"، قال ميدو: "سأطلب من إدارة الزمالك عقد جلسة مع إمام عاشور".

وأضاف: "من حبي فيه وفي نادي الزمالك، سأتحدث معه وأنصحه، وسأحكي له عن مواقف حدثت معي وقت أن كنت لاعبا".

وتابع: "في وقت من الأوقات عندما تكون لاعب صغير السن، يكون من الجيد أن يتحدث معك أحد ويقدم لك العون والنصيحة".

وأتم: "أتمنى أن تُجني الجلسة ثمارها".ش