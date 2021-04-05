متحدث الزمالك: مستندات جديدة لزيادة غرامة كهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد عمرو الدردير المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، أن إدارة القلعة البيضاء ستتقدم بمستندات جديدة لزيادة العقوبة الموقعة على محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي الحالي.

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قد أعلن في أغسطس الماضي توقيع غرامة مالية قدرها 2 مليون دولار ضد كهربا بعد قرار رحيله عن الزمالك في الصيف الماضي دون موافقة القلعة البيضاء.

ورحل كهربا عن الزمالك منتقلا إلى فريق ديبورتيفو آفيس البرتغالي في الصيف قبل الماضي ومنه إلى الأهلي.

وخلال تصريحات هاتفية لبرنامج "بي أون تايم"، المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس"، قال الدردير: "قدمنا طعنا على عقوبة كهربا، وتعاونا مع محامي ايطالي وقمنا بتسديد قيمة الطعن".

وتابع: "يوم 21 إبريل المقبل، سنقدم مستندات جديدة لزيادة الغرامة المالية الموقعة ضد كهربا".

كان مصدر بالأهلي أكد لمصراوي أن الاتحاد الدولي أوقف الغرامة المالية الموقعة على كهربا، مضيفا أن اللاعب تقدم بطعن في المستند الذي قدمه اتحاد الكرة، وأرسل به إلى الزمالك في شكواه والذي يؤكد صحة العقد الجديد للاعب مع النادي الأبيض.