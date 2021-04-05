ملفات ساخنة وهزيمة أولى.. ماذا حدث لميدو في 36 يوما مع بيراميدز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

"تقدمت اليوم باستقالتي لإدارة نادي بيراميدز متمنيا التوفيق للفريق فيما هو قادم".. هكذا أعلن أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، رحيله من منصبه كمتحدث رسمي ومستشار فني لنادي بيراميدز.

كان ميدو تولى منصبه كمتحدث رسمي ومستشار فني لنادي بيراميدز في الثامن والعشرين من شهر فبراير الماضي، أي أنه ظل في منصبه لمدة 36 يوماً فقط.

وشهدت الفترة القصيرة التي قضاها ميدو مع بيراميدز كمتحدث رسمي ومستشار فني للنادي، العديد من الخلافات والأزمات التي شهدها الفريق، بالإضافة لتلقي الفريق أول هزيمة "خارج أرضه" أمام الرجاء المغربي.

شارة القيادة

عرفت غرفة ملابس نادي بيراميدز، أجواء مشتعلة منذ انضمام ميدو لنادي بيراميدز كمتحدث رسمي ومستشار فني، وذلك بسبب شارة قيادة الفريق، أثناء فترة غياب عبد الله السعيد لاعب وقائد الفريق الأول بسبب الإصابة.

وكانت إدارة نادي بيراميدز ترغب في منح شارة القيادة لشريف إكرامي المنضم للفريق هذا الموسم، إلا أن عمر جابر وعلي جبر وأحمد توفيق ونبيل عماد دونجا رفضوا الأمر، كونهم الأقدم بين العناصر الحالية للفريق وأن هناك مشادة كبيرة حدثت بين اللاعبين وإدارة النادي، أدى إلى خصم نصف مكافأة الوصول إلى نهائي الكونفدرالية، وعودة شريف إكرامي إلى الترتيب الصحيح بالأقدمية.

وخرج ميدو بعد عدة أيام ليرد على أزمة شارة القيادة في بيراميدز، مشيراً إلى أنه كان يوجد عدم وضوح نظام محدد لهذا الأمر، ولذلك قام النادي بتنظيم مسألة شارة القيادة وأنه لا يوجد أي مشكلة.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامج "BE ONTIME" عبر قناة "ON TIME SPORTS": "الأمر حالياً ليس بالأقدمية أو الأكبر سناً أو الأكثر مشاركة دولياً، إدارة النادي هي التي من حقها أن تختار من هو قائد الفريق، الجميع يعلم أن عبدالله السعيد هو القائد ولا يوجد مشكلة في هذا الشأن، الأزمة كانت متعلقة بمن يكون القائد في غيابه".

توضيح لهروب رمضان

خرجت تقارير إعلامية خلال فترة التوقف الدولي التي شهدت لخوض منتخب مصر لمباراتي الجولتين الخامسة والسادسة بتصفيات أمم أفريقيا، لتشير الى أن رمضان صبحي لاعب بيراميدز، لم يخضع للكشف الطبي وأخطر المنتخب شفهيا بالإصابة ليهرب من الإنضمام إلى صفوف المنتخب، عكس ما تم مع أيمن أشرف لاعب الأهلي الذي انضم للمنتخب رغم إصابته.

وخرج ميدو بعدها ليرد على الشائعات التي اتهمت رمضان صبحي بالهروب من الانضمام لصفوف المنتخب قائلأً: "ما تم تداوله كذب وافتراء، رمضان صبحي يعاني من إصابة في منشأ العضلة الخلفية والتهاب أيضا، تم التواصل مع طبيب المنتخب بعد مباراة الكونفيدرالية وابلاغه بالأمر".

وأضاف في تصريحاته لقناة "تن": "تم إقحام إسم رمضان صبحي في أزمة أيمن أشرف، والبعض تحدث بجهل عن الأمر، وواضح أن هؤلاء ينفذون أجندة خاصة بغض النظر عن مصلحة منتخب مصر ودون تقصي الحقيقة".

هجوم المهدي سليمان

أزمة جديدة اشتعلت في صفوف نادي بيراميدز، عقب خروج المهدي سليمان حارس مرمى الفريق، ليصرح بأن هناك اتفاق وصفقة حدثت ضده داخل فريقه بين شخصين رفض الإفصاح عنهما صراحةً.

وأشار سليمان في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أن الاتفاق كان يقضي بإبعاده عن تشكيل بيراميدز تمامًا، والإبقاء على شريف إكرامي المنتقل إلى الفريق مطلع الموسم الجاري أساسيًا.

وقال المهدي سليمان: "أعرف بالاتفاق والصفقة التي حدثت في بداية الموسم بتواجدي خارج تشكيل بيراميدز، مانويل نوير لو انضم لبيراميدز لن يلعب أساسيًا، شريف إكرامي سيكون الحارس الأساسي لبيراميدز، مع احترامي له ولأحمد الشناوي فأنا لا أهاجم أحد".

وواختتم: "تحدثت مع ميدو فور تعيينه في بيراميدز ووعدني بحل الأزمة، لكنه رد عليّ وقال لي أن الأمر في غاية الصعوبة، فسألته عن السبب فقال لي ممدوح عيد إتخذ قرار بعدم عودتك والأمر نهائي".

خلاف مع أحمد فتحي

كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أن ميدو دخل في خلاف مع أحمد فتحي لاعب الفريق، بعد تدخله لحل أزمة غضب لاعب بيراميدز من عدم المشاركة بصورة منتظمة مع النادي.

وأشار هاني سعيد إلى أنه أيضاً دخل في خلاف مع فتحي في أحد المباريات، ولكن الأمر لم يتفاقم وأنه كان خلافاً وقتياً في ذلك الوقت.

وقال هاني سعيد عن خلاف ميدو وفتحي: "هناك خلاف بين أحمد فتحي وميدو أثناء مكالمة جمعتهم قبل السفر إلى المغرب لمواجهة الرجاء لكن أنا لا أعرف أبعادها وماذا حدث ومن الممكن أن نناقشه عقب العودة".

وأكد ميدو في تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب 9090" المذاع عبر محطة راديو "9090"، أن سبب رحيله عن الفريق لا علاقة له بأزمة أحمد فتحي.

وقال ميدو: "كما سبق وأكدت أن استقالتي لا علاقة لها بما حدث مع فتحي، الإدارة هي من طلبت مني التدخل وما حدث بين وبينه مشكلة شخصية لا علاقة لها بالعمل".

وأرجع ميدو أسباب رحيله من بيراميدز، إلى أن اختلاف طريقة العمل التي يعمل بها والطريقة التي يعمل بها النادي مختلفة، مما سيؤدي لعرقلة مسيرة الفريق، لذلك فضَل "العالمي" الرحيل عن منصبه.

الهزيمة الأولى

وجاء قرار ميدو بالرحيل عن منصبه كمتحدث رسمي ومستشار فني للفريق، بعد ساعات قليلة من هزيمة بيراميدز بثنائية أمام الرجاء المغربي في دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

وتعتبر هزيمة بيراميدز أمام الرجاء المغربي، هي الأولى للفريق المصري "خارج أرضه" في تاريخ مشاركته في البطولة الأفريقية بعد مرور 10 مباريات متتالية لم يعرف بيراميدز فيها الخسارة.