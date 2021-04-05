الزمالك: "شكل" عاشور غير مقبول.. وعودته في يد كارتيرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كشف عمرو الدردير المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، كواليس جديدة بشأن عقوبة إمام عاشور لاعب الفريق، مضيفا أن الشكل الذي ظهر عليه خلال مباراة مولودية الجزائر لم يكن مقبولا.

وأعلن الجهاز الفني قبل عدة أيام تغريم إمام عاشور بسبب سلوكه، بجانب تدريبه مع الناشئين لأجل غير مسمى.

وخلال تصريحات هاتفية لبرنامج "بي أون تايم"، المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس"، قال الدردير: "شكل إمام عاشور لم يكن مقبولا، عند قيامه لإجراء علميات الإحماء قام بركل لافتة الإعلانات بقدمه ورآه كارتيرون مدرب الفريق".

وتابع: "بعد المباراة قرر كارتيرون تغريمه ماليا وتدريبه مع الناشئين".

وواصل: "اللاعب تقبل القرار تماما ولم يحدث منه أي تجاوز، البعض (خياله شطح) وقال إنه ترك الملعب وذهب إلى الفندق.. هذا لم يحدث".

وأتم: "سيطبق العقوبة بداية من اليوم الاثنين، وقرار العودة بيد باتريس كارتيرون".