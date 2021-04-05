سموحة: انتقال حسام حسن لأهلي طرابلس لن يتعارض مع صفقة الـ40 مليون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أن صفقة انتقال حسام حسن لاعب الفريق إلى أهلي طرابلس الليبي على وشك الإتمام، مضيفًا أن تلك الصفقة لن تتعارض مع بيعه لأحد الاندية المصرية مقابل 40 مليون جنيه.

وسبق وأعلن عامر وصول عرضاً من أهلي طرابلس الليبي لضم حسام حسن لمدة 4 أشهر على سبيل الإعارة.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب 9090" المذاع عبر محطة راديو "9090"، قال عامر: "صفقة انتقال حسام حسن لأهلي طرابلس على وشك الإتمام".

وأضاف: "من المفترض أن يتم انتقاله إلى الفريق الليبي قبل يوم 14 من شهر أبريل الجاري".

وتابع: "أحمد سامي (مدرب الفريق) وافق على رحيل اللاعب لمدة 4 أشهر، على أن يعود بعدها إلى سموحة".

وواصل: "قيمة الصفقة مليون دولار، ومن المفترض استلام القيمة المالية خلال الساعات المقبلة".

وبسؤاله عما إذا كانت تلك الصفقة ستتعارض مع انتقاله إلى "أحد الأندية المصرية"، قال: "ليس هناك تعارض بين الصفقتين، بعد نهاية فترة انتقال حسن إلى الأهلي الليبي، سيعود إلى سموحة لاستكمال موسم الدوري، ثم يرحل إلى ناديه الجديد".

جدير بالذكر أن فرج عامر سبق وأعلن بيع حسام حسن "لأحد الاندية المصرية" مقابل 40 مليون جنيه -دون الكشف عن هوية النادي- على أن ينتقل إليه بداية من الموسم المقبل.