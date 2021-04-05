"ليست بسبب أحمد فتحي".. أول تعليق من ميدو بعد استقالته من بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

علق أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق للزمالك ومصر للمقاصة، على استقالته من منصبه كمستشار فني ومتحدث رسمي لنادي بيراميدز.

وأعلن ميدو صباح اليوم الاثنين، استقالته من منصبه في نادي بيراميدز بعد ما يقرب من 36 يوم عمل فقط مع النادي.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب 9090" المذاع عبر محطة راديو "9090"، قال ميدو: "تقدمت صباح اليوم باعتذار عن عدم الاستمرار في منصبي لعدة أسباب".

وأضاف: "استقالتي لا علاقة لها بما حدث في أزمة أحمد فتحي لاعب الفريق، اتخذت قراري قبل 10 أيام".

وعن أسباب اعتذاره عن عدم استكمال عمله، أجاب: "أعلم طريقة واحدة لإدارة كرة القدم، في بيراميدز يتعاملون بأسلوب مختلف، تضارب الأفكار لن يجلب النجاح للفريق".

وتابع: "حتى تستطيع فرض أفكارك عليك أن تمتلك الوقت والسلطة والقوة الفعلية، منصبي لا يسمح لي بذلك، وعندما طلبت مني الإدارة استلام المهمة أكدت لهم أنني لا أمتلك الوقت الكافي".

وواصل: " أنا متمرس في إدارة فرق كرة القدم، لا أقول أنا صح وهم خطأ، لكن تضارب الأفكار لن يجني ثمارا وسيعرقل مسيرة الفريق".

وعن أزمة فتحي، قال: "كما سبق وأكدت أن استقالتي لا علاقة لها بما حدث مع فتحي، الإدارة هي من طلبت مني التدخل وما حدث بيني وبينه مشكلة شخصية لا علاقة لها بالعمل".