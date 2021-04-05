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ميدو يكشف سبب استقالته من بيراميدز: ليس أحمد فتحي

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أحمد حسام ميدو، نجم الكرة المصرية السابق، عن السبب الحقيقي وراء تقديم استقالته من منصبه مستشاراّ فنياً ومتحدثاً رسمياً بإسم نادي بيراميدز.

وقال ميدو خلال تصريحات إذاعية: «استقالتي ليس لها علاقة بأزمتي مع أحمد فتحي».

وأضاف: «اتخذت قرار باستقالتي من بيراميدز منذ حوالي 10 أيام ماضية ومشكلة أحمد فتحي ليس لها علاقة بهذا الأمر».

وأكمل: «مشكلتي مع أحمد فتحي شخصية وليست بحكم منصبي السابق في بيراميدز».

وأنهى تصريحاته: «صلاحياتي في بيراميدز لم تسمح لي باتخاذ بعض القرارات الهامة لفرض أفكاري، فيجب أن يكون لي القوة والسلطة التنفيذية ولكن صلاحيات منصبي لا تسمح بذلك».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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