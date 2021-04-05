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أول تعليق من محمد صلاح على احتفالية موكب المومياوات الملكية

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أحمد حمدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق النجم المصري لأول مرة على احتفالية موكب المومياوات الملكية، التي أقيمت السبت الماضي، وشهدت نقل عددًا من المومياوات لملوك الفراعنة من المتحف المصري إلى المتحف القومى للحضارة المصرية.

ونشر محمد صلاح عددًا من الفيديوهات للاحتفالية والموكب عبر حسابه على موقع «إنستجرام»، فيما علق عليها قائلًا: «قشعريرة».

وجاءت عملية نقل المومياوات الملكية ضمن مشروع ضخم لتطوير أساليب عرض الآثار، وإعادة تنظيم توزيعها في المتاحف نتيجة زيادة عددها في المتحف المصري.

وضم الموكب المومياوات الملكية عددا من المومياوات ترجع إلى عصور الأسرة السابعة عشرة، والثامنة عشرة، والتاسعة عشرة والعشرين من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات.

وعلى جانب آخر، يستعد محمد صلاح لقيادة فريقه لمواجهة نظيره الإسباني، غدًا الثلاثاء، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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