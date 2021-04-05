شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من محمد صلاح على احتفالية موكب المومياوات الملكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق النجم المصري لأول مرة على احتفالية موكب المومياوات الملكية، التي أقيمت السبت الماضي، وشهدت نقل عددًا من المومياوات لملوك الفراعنة من المتحف المصري إلى المتحف القومى للحضارة المصرية.

ونشر محمد صلاح عددًا من الفيديوهات للاحتفالية والموكب عبر حسابه على موقع «إنستجرام»، فيما علق عليها قائلًا: «قشعريرة».

وجاءت عملية نقل المومياوات الملكية ضمن مشروع ضخم لتطوير أساليب عرض الآثار، وإعادة تنظيم توزيعها في المتاحف نتيجة زيادة عددها في المتحف المصري.

وضم الموكب المومياوات الملكية عددا من المومياوات ترجع إلى عصور الأسرة السابعة عشرة، والثامنة عشرة، والتاسعة عشرة والعشرين من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات.

وعلى جانب آخر، يستعد محمد صلاح لقيادة فريقه ليفربول لمواجهة نظيره ريال مدريد الإسباني، غدًا الثلاثاء، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.