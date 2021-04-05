شكرا لقرائتكم خبر عن محمود أبو الدهب: كارتيرون استفاد من فترة التوقف.. ويجيد التعامل مع المباريات الهامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمود أبوالدهب، نجم الأهلى السابق٬ أن الزمالك قدم مباراة جيدة أمام مولودية الجزائر، اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وأضاف أبوالدهب: «فريق مولودية الجزائر تفاجأ بالحالة الفنية المتميزة الذي ظهر عليها لاعبي الزمالك، كما أن باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض أدار المباراة بشكل جيد جدًا، وتغييراته في الشوط الثاني أضافت الكثير في أسلوب لعب الفريق».

وتابع: «كارتيرون نجح في الاستفادة من فترة التوقف باللعب على العامل البدني وهو مدير فني يجيد التعامل مع المباريات الهامة».