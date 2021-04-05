شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب مانشستر يونايتد يكشف عن صديقه المقرب في الملاعب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي : مصعب الفكي

كشف إريك بايلي مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي عن صديقه المقرب في ملاعب كرة القدم وقال إن الإسباني خوان جوردان لاعب وسط أشبيلية هو الأقرب إليه ويتواصل معه بشكل دائم.

وأوضح بايلي أنه لعب مع خوان في الفريق الرديف لاسبانيول الإسباني موسم 2013- 2014 قبل أن ينتقل الأخير إلى اشبيلية في 2015.

وقال بايلي للموقع الرسمي لمانشستر يونايتد: أفضل صديق كسبته في ملاعب كرة القدم هو خوان جوردان، أمضينا أوقاتاً مميزة في اسبانيول وبعد أن انتقل إلى اشبيلية وانضممت أنا إلى مانشستر يونايتد ظل التواصل بيننا قائماً، لم تقتصر صداقتنا داخل الملعب فخارج الملعب نحن أصدقاء ونساعد بعضنا كثيراً.

وأضاف: بالتأكيد لدي علاقات مميزة مع كل زملائي في مانشستر مثل خوان ماتا وبرونو فرنانديز وبول بوجبا ومارسيال وجميع اللاعبين في الفريق، كما سعدت بصداقة عديد اللاعبين خلال مسيرتي سواء في اسبانيول أو فياريال وكذلك المنتخب العاجي.

وأكد بايلي أن أكثر شخص يتلقى منه مكالمات ورسائل بشكل مستمر هو شقيقه، وأشار بايلي أيضاً إلى أنه لا يزال قريباً من لاعب يونايتد السابق أنطونيو فالنسيا الذي ينشط حالياً في فريق كويريتارو في المكسيك وتيم فوسو مينساه لاعب باير ليفركوزن.