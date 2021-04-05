شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف عن مستندات جديدة فى أزمة كهربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عمرو الدرديرى، المتحدث الرسمى لنادى الزمالك، عن امتلاك القلعة البيضاء مستندات جديدة فى أزمة محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب الفريق السابق والأهلى الحالى، وقال الدرديرى فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، الزمالك قدم طعناً على حكم كهربا واستعان بمحامٍ إيطالى وسدد الرسوم منذ حوالى 20 يوماً، بقيمة 25 ألف دولار قيمة الطعن، والأمور تسير بشكل طبيعى ولدينا مستندات جديدة لزيادة المبلغ المطلوب من كهربا وبعد لجنة الاستماع سيكون القرار النهائى.

وكان كهربا قد انتقل إلى الأهلى فى يناير 2020 بعد فسخ تعاقده مع نادى الزمالك، وقدم مسئولو القلعة البيضاء شكوى ضد اللاعب فى الفيفا.

من جهته يدرس الجهاز الفنى للأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، منح الفرصة لمحمود كهربا، لاعب الفريق الأحمر، فى مباراته القادمة ضد سيمبا التنزانى يوم الجمعة المقبل، فى ختام دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا، بعد ابتعاده عن المشاركة مع الأهلى لفترة طويلة بسبب العقوبة الموقعة عليه.