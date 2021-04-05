شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي ينصح موسيماني بعدم الدفع بـ على معلول أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نصح الجهاز الطبى للأهلى بيتسو موسيمانى، مدرب الفريق، بعدم التسرع فى الاستعانة بالظهير الدولى التونسى على معلول فى مباراة الزمالك بالدورى، ويرى الجهاز الطبى أن على معلول لن يكون جاهزاً بنسبة 100% للمشاركة فى مباراة الزمالك يوم 18 أبريل والمؤجلة من الجولة الرابعة لبطولة الدورى المصرى.

وأكد الجهاز الطبى أن على معلول مازال يحتاج فترة للتعافى بشكل جيد من إصابته الأخيرة التى غاب بسببها عن الملاعب طوال الفترة الماضية، وتحديداً منذ مباراة بايرن ميونيخ بكأس العالم للأندية يوم 8 فبراير الماضى.

وعاد على معلول للقاهرة أمس، الأحد، وظهر فى النادى بعد فترة تأهيل فى تونس بالتنسيق مع الجهاز الطبى للأهلى ونظيره فى منتخب تونس.

من جهته، عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وطبيب الاهلى أحمد أبو عبلة جلسة مع على معلول أمس للاطمئنان على حالته عقب فترة من التأهيل فى القاهرة وتونس.

ومن المقرر أن يواصل اللاعب التونسى التأهيل فى النادى الفترة المقبلة، وطلب الجهاز الطبى للفريق استمرار عملية التأهيل ما يقرب من 20 يوماً، ما يعنى أنه سيغيب عن مباراة الزمالك يوم 18 حتى لا تتجدد إصابته كما حدث قبل سفر الفريق للكونغو منذ 20 يوماً تقريباً لمواجهة فيتا كلوب.