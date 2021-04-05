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"السلطان والروج والفر".. ألقاب جديدة لأجانب الإيجبشيان ليج

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القاهرة - سامية سيد - يشهد الدورى المصرى الممتاز ألقابا جديدة تطلق على النجوم المحترفين، سواء فى صفوف الأهلى أو الزمالك أو الإسماعيلى، منها أطلقت للشهرة والأخرى اقتبست من أسماء الدلع لاسم اللاعب بسبب دخوله قلوب الجماهير أو فى ظل تألقه، نرصد فى السطور التالية أبرز ألقاب محترفى الإيجبشيان ليج..

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على معلول 

أطلق جماهيرالنادى الأهلى لقب "أسرع دليفرى" على المحترف التونسى فى صفوف النادى الأهلى على معلول لما يتميز به اللاعب من سرعات على المرمى.

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فرجانى ساسى 

فيما يعد فرجانى ساسى التونسى المحترف فى صفوف نادى الزمالك من النجوم المحببة لدى قلوب الجماهير البيضاء، ما ساهم فى إطلاق عليه لقب دلع مقتبس من اسمه وهو "الفر".

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بدر بانون 

أما بدر بانون المغربى المحترف فى صفوف النادى الأهلى أطلق عليه لقب "السلطان" من قبل معلقى الكرة فى المباريات حتى خطفتها الجماهير وأصبح معروفا بهذا اللقب.

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أشرف بن شرقى 

بينما أشرف بن شرقى المغربى المحترف فى صفوف الزمالك أطلق عليه جماهير القلعة البيضاء لقب "بن قلبى" فى ظل دخوله بقوة فى قلوب الجماهير فى ظل إحرازه أهدافا مؤثرة على الصعيد المحلى والأفريقى. 

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فخر الدين بن يوسف 

كما أن التونسى  فخر الدين بن يوسف نجم الإسماعيلى الحالى والترجى التونسى السابق ملقبا بـ "الروج" ومعروفا بهذا اللقب فى تونس من قبل احترافه فى مصر . 

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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