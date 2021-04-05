شكرا لقرائتكم خبر عن "السلطان والروج والفر".. ألقاب جديدة لأجانب الإيجبشيان ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد الدورى المصرى الممتاز ألقابا جديدة تطلق على النجوم المحترفين، سواء فى صفوف الأهلى أو الزمالك أو الإسماعيلى، منها أطلقت للشهرة والأخرى اقتبست من أسماء الدلع لاسم اللاعب بسبب دخوله قلوب الجماهير أو فى ظل تألقه، نرصد فى السطور التالية أبرز ألقاب محترفى الإيجبشيان ليج..

أطلق جماهيرالنادى الأهلى لقب "أسرع دليفرى" على المحترف التونسى فى صفوف النادى الأهلى على معلول لما يتميز به اللاعب من سرعات على المرمى.

فيما يعد فرجانى ساسى التونسى المحترف فى صفوف نادى الزمالك من النجوم المحببة لدى قلوب الجماهير البيضاء، ما ساهم فى إطلاق عليه لقب دلع مقتبس من اسمه وهو "الفر".

أما بدر بانون المغربى المحترف فى صفوف النادى الأهلى أطلق عليه لقب "السلطان" من قبل معلقى الكرة فى المباريات حتى خطفتها الجماهير وأصبح معروفا بهذا اللقب.

بينما أشرف بن شرقى المغربى المحترف فى صفوف الزمالك أطلق عليه جماهير القلعة البيضاء لقب "بن قلبى" فى ظل دخوله بقوة فى قلوب الجماهير فى ظل إحرازه أهدافا مؤثرة على الصعيد المحلى والأفريقى.

كما أن التونسى فخر الدين بن يوسف نجم الإسماعيلى الحالى والترجى التونسى السابق ملقبا بـ "الروج" ومعروفا بهذا اللقب فى تونس من قبل احترافه فى مصر .