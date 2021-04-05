شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو أسوان يحتفلون بعيد ميلاد علاء عبد العال قبل مباراة إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل لاعبو أسوان، وعدداً من أعضاء مجلس الإدارة بالنادي والجهاز الفني، بعيد ميلاد علاء عبد العال مدرب الفريق، وذلك على هامش تدريبات أبناء الجنوب، حيث أحضروا "تورتة" حملت صورة مدرب أسوان وقاموا بالاحتفال به قبل مباراة إنبي المرتقبة في الدوري.

وبدأ علاء عبد العال مشواره التدريبى فى الدورى الممتاز مع نادى الداخلية، وحقق معه نتائج متميزة كان آخرها إنقاذه من الهبوط الموسم قبل الماضى فى الجولة الأخيرة للبطولة، كما استطاع أن يفوز على النادى الأهلى ذهاباً وإياباً فى دورى موسم 2014 .

ويعد نادى إنبى من أهم المحطات فى المشوار التدريبى لعلاء عبد العال، من حيث حجم الفريق البترولى وتاريخه العريق فى الدورى المصرى، حيث خاض المدير الفنى لفريق الداخلية مع فريق إنبى 21 مباراة، حقق الفوز فى 9 لقاءات، بينما هُزم فى 8 مواجهات، واستطاع أن يتعادل فى 4 لقاءات فقط وسجل خط هجومه 33 هدفاً، واستقبل خط دفاعه 26 هدفاً، وبعد سوء النتائج اعتذر عن استكمال المهمة مع الفريق البترولى.

فيما يعد نادى الشرقية أقصر محطة تدريبية لعلاء عبد العال، فى الدورى الممتاز، حيث أدار 6 لقاءات فاز فى مباراة وحيدة فقط، بينما هزم فى 4 مواجهات وتعادل فى لقاء وحيد فقط، استطاع خط هجومه تسجيل 5 أهداف بينما استقبل خط دفاعه 12 هدفا.

وكان عبد العال قد استطاع أن يصعد بفريق اتحاد الشرطة فى عام 2006، حينما كان يديره فنياً وخاض مع الشرطة 5 مواجهات فاز فى 3 لقاءات وهزم فى مبارتين فقط وكانت المرة الوحيدة التى لا يعرف فيها طعم التعادل .

من جانبها، حرصت جماهير أسوان على تحفيز لاعبي الفريق بعد عودتهم للتدريبات على استاد أسوان لأول مرة منذ مارس 2020، حيث كان توقف النشاط الرياضي بالموسم الماضي بسبب ظروف انتشار وباء كورونا، ومنذ ذلك التاريخ خاض أسوان جميع مبارياته بالقاهرة نظراً لتلاحم المباريات وعدم وجود مسافة زمنية كافية للسفر والخضوع للمسحات.

ويحتل أسوان المركز الثانى عشر برصيد 17 نقطة، بعدما لعب 15 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 5 وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 10 أهداف، وتلقت شباكه 21 هدفا.



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