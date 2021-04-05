شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الأهلي السابق: أحمد فتحي نادم على الرحيل من القلعة الحمراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمود أبوالدهب، نجم الأهلى السابق٬ أن أحمد فتحي لاعب فريق بيراميدز نادم على رحيله من النادي الاهلى بعد أزمته الاخيرة.

وأضاف أبوالدهب في تصريحات إذاعية: «أى لاعب يتمني اللعب للنادي الأهلي وأحمد فتحي نادم على رحيله من القلعة الحمراء لأن أي لاعب شرف له اللعب بقميص الفريق الأحمر».

واضاف: «لا يوجد احتراف في مصر خلال السنوات الماضية والكرة أهلى وزمالك فقط».