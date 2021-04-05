شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يتعادل مع سيراميكا سلبيا في دوري الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ١٩٩٩ سلبيا مع ضيفه سيراميكا كليوباترا، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة السابعة من المرحلة النهائية لدوري الجمهورية للشباب.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: عبدالرحمن علاء «سنجاب»- محمد حسام «ميدو»- إبراهيم السيد- مصطفى إلياس.

الوسط: أحمد نبيل «كوكا»- حسون محمد- فهد جمعة- وليد مصطفى.

الهجوم: مصطفى فوزي- محمد أحمد «بيسو».

وشارك أحمد الشامي بدلا من وليد مصطفى، وأحمد عربي بدلا من مصطفى فوزي، ومحمد نصير بدلا من كوكا، ومحمد رضا بدلا من بيسو.

بهذه النتيجة رفع «شباب الأهلي» رصيده إلى ١٢ نقطة، جمعها من الفوز في ٣ مباريات والتعادل في مثلها، حيث تعادل مع الإسماعيلي ١- ١، ثم فاز على سموحة ٢- صفر، وعلى بيراميدز ١- صفر، وعلى الإنتاج الحربي ٣- ١، وتعادل مع المقاولون ١- ١، ومع سيراميكا سلبيا، مسجلا ٨ أهداف مقابل ٣ أهداف في مرماه، ولم تكن له مباراة ضمن الجولة الثانية.

وتضم المرحلة النهائية بدوري الجمهورية إلى جانب الأهلي فرق الإسماعيلي والزمالك والإنتاج الحربي وسموحة والمقاولون العرب وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا وإنبي.

ويضم الجهاز الفني لفريق مواليد ٩٩ بالأهلي عمرو أنور مديرا فنيا، وأحمد عبدالظاهر مدربا عاما، وأحمد يونس مدربا مساعدا، وإيهاب خميس مدربا لحراس المرمى، وأحمد عيد مديرا إداريا،، ومحمد حسن مخطط الأحمال والتأهيل والقياسات، ومحمد السيد أخصائي التدليك.