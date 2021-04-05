شكرا لقرائتكم خبر عن ‏ناشئات جمباز الأهلي يحصدن 14 ميدالية في بطولة الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح فريق ناشئات الجمباز بالنادي الأهلي، تحت 11 سنة، في حصد 14 ميدالية «5 ذهب ‏و7 فضة و2 برونز»، وذلك في بطولة الجمهورية التي أقيمت على صالة نادي طلائع ‏الجيش.‏

وجاءت نتائج لاعبات الأهلي كالتالي:‏

فازت جنى سامح عيد أمين بـ3 «ميداليات ذهبية»، وكرمة وائل «ميدالية ذهبية وميداليتين ‏فضيتين»، ورجا أسامة «ميدالية ذهبية وأخرى فضية».‏

كما توجت ريتال أحمد فتحي بـ«ميداليتين فضيتين»، وفريدة محمد مصطفى «ميداليتين ‏فضيتين»، وريماس محمد أبوالعلمين «ميداليتين برونزيتين».‏

ويرأس جهاز الجمباز بالنادي محمد فؤاد حبيب، ومها نجيب مدربًا عامًّا، والمدربون أحمد ‏الصاوي، وآسر محمد، ومحمد السيد، ويسرا درويش، فيما يضم الجهاز الإداري طارق حلمي مديرًا ‏إداريًّا، ويحيى مصطفى، ووائل ياسين، وعبدالله نبيل، إداريين، ويضم الجهاز الطبي ‏الدكتور أحمد مسعد طبيب الجهاز، ورانيا العبدإخصائية العلاج الطبيعي.