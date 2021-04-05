شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئات جمباز الأهلي يحصدن 14 ميدالية في بطولة الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح فريق ناشئات الجمباز بالنادي الأهلي، تحت 11 سنة، في حصد 14 ميدالية «5 ذهب و7 فضة و2 برونز»، وذلك في بطولة الجمهورية التي أقيمت على صالة نادي طلائع الجيش.
وجاءت نتائج لاعبات الأهلي كالتالي:
فازت جنى سامح عيد أمين بـ3 «ميداليات ذهبية»، وكرمة وائل «ميدالية ذهبية وميداليتين فضيتين»، ورجا أسامة «ميدالية ذهبية وأخرى فضية».
كما توجت ريتال أحمد فتحي بـ«ميداليتين فضيتين»، وفريدة محمد مصطفى «ميداليتين فضيتين»، وريماس محمد أبوالعلمين «ميداليتين برونزيتين».
ويرأس جهاز الجمباز بالنادي محمد فؤاد حبيب، ومها نجيب مدربًا عامًّا، والمدربون أحمد الصاوي، وآسر محمد، ومحمد السيد، ويسرا درويش، فيما يضم الجهاز الإداري طارق حلمي مديرًا إداريًّا، ويحيى مصطفى، ووائل ياسين، وعبدالله نبيل، إداريين، ويضم الجهاز الطبي الدكتور أحمد مسعد طبيب الجهاز، ورانيا العبدإخصائية العلاج الطبيعي.
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