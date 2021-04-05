شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو يعلن استقالته من بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومدربه الأسبق، اليوم الاثنين، استقالته من منصبه كمتحدث ومستشار فني لنادي بيراميدز.

ونشر ميدو تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قال فيها: «تقدمت اليوم باستقالتي لإدارة نادي بيراميدز متمنيا التوفيق للفريق فيما هو قادم».

وتأتي استقالة ميدو بعد أقل من شهرين من إعلان بيراميدز تعيينه في منصبه كمستشار فني للفريق في فبراير الماضي.

وكان بيراميدز قد تلقى خسارة بثنائية نظيفة، مساء أمس الأحد، أمام الرجاء المغربي بهدفين نظيفين في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.