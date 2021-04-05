أبرزها برشلونة وبلد الوليد.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم، الإثنين، عدد من المباريات الهامة في مختلف المسابقات المحلية والأوروبية، ضمن منافسات الموسم الكروي الجاري 2020-2021.

ونستعرض لكم أبرو مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة لها:

الدوري الإنجليزي

إيفرتون X كريستال بالاس – الساعة السابعة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

وولفرهامبتون X وست هام يونايتد – الساعة التاسعة والربع مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني

برشلونة X بلد الوليد – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports HD 1

الدوري المصري

الاتحاد السكندري X المقاولون العرب – الساعة السابعة مساء على قناة on sport