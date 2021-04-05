ميدو يعلن استقالته من منصبه في بيراميدز

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن أحمد حسام "ميدو"، نجم منتخب مصروالزمالك السابق، استقالته من منصبه كمتحدث رسمي ومستشار فني لنادي بيراميدز.

وكتب ميدو تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الإثنين: "تقدمت اليوم باستقالتي لإدارة نادي بيراميدز متمنيا التوفيق للفريق فيما هو قادم".

وفي الثامن والعشرين من فبراير الماضي، أعلن نادي بيراميدز الاتفاق مع ميدو لتولي منصب المستشار الفني للنادي، في ظل الخبرات التي يتمتع بها كلاعب ومدرب في السنوات الماضية.

وشهدت الأيام الماضية، خلافات كبيرة بين أحمد حسام ميدو وأحمد فتحي مدافع الفريق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن بيراميدز تعرض للخسارة أمس الأحد أمام الرجاء المغربي بنتيجة 2-0 في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية.