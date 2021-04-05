أزمة جديدة بين محمد صلاح ويورجن كلوب

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت صحيفة بريطانية أن الفترة المقبلة قد تشهد أزمة بين النجم العربي المصري محمد صلاح، ومدربه الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، وذلك بسبب رغبة "الفرعون" في المشاركة مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2021.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن صلاح يخاطر بغضب كلوب، بسبب رغبته في المشاركة مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو.

وأضافت الصحيفة أنه في حال مشاركة "المو" مع منتخب مصر في الأولمبياد، فإنه سيغيب عن ليفربول لمدة قد تصل إلى 6 أسابيع.

وأشارت إلى أن محمد صلاح فاجأ "الريدز" مجدداً، بترحيبه بالانتقال إلى الدوري الإسباني، وذلك خلال حواره الأخير مع صحيفة " ماركا".

وفي وقت سابق، أكد أحمد مجاهد، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه تم إرسال خطابًا رسميًا لنادي ليفربول يطلبوا فيه السماح لمحمد صلاح باللعب مع الفراعنة في الأولمبياد.

يشار إلى أن صلاح يتصدر قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم، برصيد 18 هدفاً، بفارق هدف وحيد عن هاري كين مهاجم فريق توتنهام.