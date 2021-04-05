قلق في الزمالك.. مدرب الترجي يستبعد 3 نجوم من مواجهة مولودية الجزائر

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن المدير الفني لنادي الترجي الرياضي التونسي، معين الشعباني، استقر على استبعاد 3 نجوم من تشكيلة الفريق التي ستواجه مولودية الجزائر، في المباراة المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ونقل موقع "صدى البلد" عن مصدر بنادي الترجي قوله إن معين الشعباني سيستبعد كلا من حمدي النقاز ومحمد علي اليعقوبي ومحمد علي بن رمضان، لأنهم مهددون بالإيقاف.

وأضاف المصدر أن نادي الترجي غير مهتم بموقف الزمالك، حيث سيلعب الفريق على الفوز من أجل الصدارة، لكن إذا خسر لا توجد مشكلة.

ويحتاج الزمالك إلى الفوز على تونجيث السنغالي السبت المقبل، مع فوز الترجي على مولودية الجزائر، لضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

يشار إلى أن الترجي يتصدر جدول ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا برصيد 10 نقاط، ويحل مولودية الجزائر ثانيا بـ 8 نقاط، والزمالك ثالثا بـ 5 نقاط، بينما يتزيل تونجيث السنغالي ترتيب المجموعة بـ 4 نقاط.