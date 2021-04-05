شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يدخل معسكرا مغلقا اليوم بالإسكندرية استعداداً للمصرى بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل اليوم الأثنين فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال معسكر مغلق بالإسكندرية استعداداً لمواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها التاسعة مساء الأربعاء المقبل، باستاد برج العرب بالإسكندرية بالجولة الثامنة عشرة للدوري الممتاز وذلك فى محاولة لفرض التركيز على جنبات الفريق مبكراً قبل المباراة المصيرية، ويدرس إيهاب جلال المدير إجراء تغييرات واسعة فى تشكيلة فريقه بإستبعاد اللاعبين المقصرين من التشكيلة الأساسية بعدما واصل الدراويش نتائجه السلبية بعد السقوط أمام سيراميكا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت على ملعب الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الدورى المصري.

افتتح التسجيل للإسماعيلى فخر الدين يوسف في الدقيقة 43 من ركلة جزاء قبل أن يسجل أحمد ياسر ريان التعادل لسيراميكا في الدقيقة 66 من ركلة جزاء أيضا ثم أضاف محمد إبراهيم الهدف الثانى لسيراميكا في الدقيقة 76.

بهذه النتيجة تجمد رصيد الإسماعيلى عند النقطة 11 في المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري، بعدما لعب 17 مباراة فاز في لقاء وحيد وتعادل في 8 مباريات وخسر مثلهما وسجل لاعبيه 14 هدف وتلقت شباكه 23 هدفا.

ولم يستطع الإسماعيلى تحقيق أى فوز ببطولة الدورى خلال عام 2021، بعدما لعب الدراويش 11 مباراة ، خسر 6 لقاءات وتعادل فى 5 مواجهات ، وكان فوزه الأخير والوحيد هذا الموسم يوم 29 ديسمبر 2020 حينما فاز على أسوان بهدفين دون رد بالأسبوع الخامس لمسابقة الدورى وسجل ثنائية الدراويش التونسى فخر الدين بن يوسف ومحمد صادق، ومنذ ذلك التاريخ لم يحقق الفريق أى فوز بالدورى، بل حقق فوزا وحيدا ببطولة كأس مصر على فريق لافيينا إف سى بدور الـ32 لكأس مصر بهدفين مقابل هدف فى 14 فبراير 2021، سجل ثنائية الدراويش وقتها شيلونجو.

وحذر إيهاب جلال المدير الفنى الجديد للإسماعيلى لاعبيه من الاستهتار بالتدريبات أو التراخى فى تنفيذ تعليماته، خلال اجتماعه معهم بحضور الجهاز المعاون بالكامل، حيث أكد إيهاب جلال لجميع اللاعبين أن معيار العدالة هو الوحيد الذى سيعمل به الجهاز الفنى، منوها إلى أن المردود الذى يقدمه كل لاعب فى المران سيترتب على أساسه المشاركة ضمن صفوف الفريق، وطالب مدرب الدراويش من لاعبيه بضرورة التركيز فى التدريبات واستيعاب أفكاره سريعا، من أجل تحقيق الأهداف المخطط لها، مشدداً على أن المقصرين لن يكون لهم مكان فى تشكيل الدراويش.

وشدد مدرب الإسماعيلى الجديد على أنه ينتظر من جميع اللاعبين بذل أقصى ما لديهم من أجل تحقيق الفوز فى المباريات المقبلة فى الدورى وإعادة البسمة للجماهير مع تحسين ترتيب الفريق بجدول المسابقة، كما أكد إيهاب جلال على أهمية التزام جميع اللاعبين بالتعليمات الموضوعة، مشددا على أنه لا يوجد مكان بالفريق لأى لاعب يثبت تهاونه فى حق ناديه.

واعتبر جلال أن قيمة وجماهيرية الإسماعيلى أمر يؤكد على أن المسئولية كبيرة وتحتاج من الجميع تقديم أفضل مالديهم والتركيز على حصد الانتصارات.