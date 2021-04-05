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شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو يعلن استقالته من بيراميدز بسبب أزمة أحمد فتحى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد حسام ميدو استقالته من منصب المستشار الفني للجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، عقب عودة البعثة من المغرب ومواجهة الرجاء أمس الأحد في الكونفدرالية الأفريقية وانتهت المباراة بفوز الفريق المغربي بهدفين دون رد.
وكتب ميدو عبر حسابه الشخصي علي تويتر إنه تقدم اليوم باستقالته لإدارة بيراميدز من منصبه، متمنيا لهم التوفيق في المرحلة المقبلة، ولم يذكر ميدو سبب تقديم الإستقالة في هذا التوقيت.
وكانت أزمة اشتعلت بين ميدو وأحمد فتحى لاعب الفريق، قبل سفر البعثة إلى المغرب وفقًا لما كشفته مصادر فى نادى بيراميدز، حيث تداول البعض أخبار حول رغبة إدارة النادى فى الاستغناء عن الجوكر بسبب عدم اقتناع المدير الفنى أروابارينا بإمكانياته، وهو ما نفاه بيراميدز جملة وتفصيلاً.