شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو يعلن استقالته من بيراميدز بسبب أزمة أحمد فتحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد حسام ميدو استقالته من منصب المستشار الفني للجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، عقب عودة البعثة من المغرب ومواجهة الرجاء أمس الأحد في الكونفدرالية الأفريقية وانتهت المباراة بفوز الفريق المغربي بهدفين دون رد.

وكتب ميدو عبر حسابه الشخصي علي تويتر إنه تقدم اليوم باستقالته لإدارة بيراميدز من منصبه، متمنيا لهم التوفيق في المرحلة المقبلة، ولم يذكر ميدو سبب تقديم الإستقالة في هذا التوقيت.